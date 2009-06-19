Создать приложение для ВКонтакте

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки221 просмотр

Представляйте примеры ваших AS3 разработок.

Нужна клиентская и серверная части, дизайн есть, ТЗ тоже.

Желательно физически быть в Петербурге.

16 лет назад
Mily
Мед 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров