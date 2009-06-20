Доработка ShopCMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки160 просмотров

Необходимы следующие доработки:

1. ЧПУ – имя товара

Пример:

имя товара: Компьютер Sony

ЧПУ: kompyuter_sony

2. Форму поиска по одной категории вывести на главную страницу

3. У нас есть Характеристика товара (кол-во звёзд) всего 5 параметров

одна звезда, две, три ,.... пять звёзд

На странице с выводом данного параметра вместо цифр должны быть картинки звёзд.

Пример:

Если у товара две звезды то и две картинки звёздочки.

Проект по верстке шаблона http://www.weblancer.net/projects/122560.html

HTML
16 лет назад
INDEGROUP-EU
Denys 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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