Страница http://test.trade.ck.ua/index.php?productID=2 Необходимо выбор цвета сделать на подобии http://vsemaiki.net/product/2546 Тобиш переключатель цвета сделать таблицей миниизображений, и отображать только текущий цвет для большого изображения. Также модифицировать функцию javascript GetCurrentCurrency(), чтобы правильно обрабатывала изменения характеристик ...
Доработка ShopCMS
Необходимы следующие доработки:
1. ЧПУ – имя товара
Пример:
имя товара: Компьютер Sony
ЧПУ: kompyuter_sony
2. Форму поиска по одной категории вывести на главную страницу
3. У нас есть Характеристика товара (кол-во звёзд) всего 5 параметров
одна звезда, две, три ,.... пять звёзд
На странице с выводом данного параметра вместо цифр должны быть картинки звёзд.
Пример:
Если у товара две звезды то и две картинки звёздочки.
Проект по верстке шаблона http://www.weblancer.net/projects/122560.html
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