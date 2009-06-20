Небольшая доработка ShopCms

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Страница http://test.trade.ck.ua/index.php?productID=2 Необходимо выбор цвета сделать на подобии

http://vsemaiki.net/product/2546

Тобиш переключатель цвета сделать таблицей миниизображений, и отображать только текущий цвет для большого изображения. Также модифицировать функцию javascript GetCurrentCurrency(), чтобы правильно обрабатывала изменения характеристик которые на переключателе, и оформление заказа шло правильно. Прикладываю файлы которые надо править, а также каталог товаров для цмс. Версия цмс 3.1.

JavaScript
16 лет назад
Ent-ch
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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