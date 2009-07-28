Html>>> на выходе Шаблон ShopCMS 3.1

Выражаю огромную благодарность Владимиру за его профессионализм и терпение. Не смотря на то, что выполнение работы затянулось на приличный срок , Владимир успешно довёл работу до конца и с лихвой оправдал наши ожидания. Вопросов при совместной работе практически не возникало, а те редкие, что всё-таки появлялись, решались легко и быстро. С чистой совестью могу рекомендовать Владимир , как добросовестного и профессионального исполнителя, способного находить общий язык с клиентом. Рекомендую как отличного специалиста. Работа выполнена на 5+. Рекомендую к сотрудничеству, опыт положительный =) Работа выполнена на высоком уровне; – Цена приемлимая; – Выполнена в срок; – Конечный результат полность устроил; – Результат можете посмотреть в его портфолио; Редко встретишь такое понимание со стороны программиста! Отличное понимание поставленной задачи, четкое исполнение и сжатые сроки. Владимир– лучший! Рекомендую как отличного специалиста.