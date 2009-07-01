Нужна доработка сайта, скандинавского аукциона, скрипт написан на CakePhp ( Желателен опыт работы с данным CMF ), Нужно сделать : Cистему сообщений, форум, интегрировать платежные системы (Webmoney, Yandex, Кредитные карточки, ...
Создание (доработка готового) модуля для Joomla
Доброго времени суток.
Нужен специалист по jooml'е, для разработки (доработки существующего) модуля.
Описание работоспособности модуля в ТЗ.
Более подробно готов обсудить в icq либо skype.
Выбранный исполнитель
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