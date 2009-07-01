Создание (доработка готового) модуля для Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки162 просмотра

Доброго времени суток.

Нужен специалист по jooml'е, для разработки (доработки существующего) модуля.

Описание работоспособности модуля в ТЗ.

Более подробно готов обсудить в icq либо skype.

Joomla
16 лет назад
YehBr
Нуры 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

dolf
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$60
3 дня
Отличный специалист, вся работа на высоте. В целом из за моего "шалопайства" сделано больше чем было в ТЗ. В целом рекомендую!
Нуры исполнял обязанности посредника между мной и заказчиком, поэтому при выполнении работы появлялись новые задания, отличные от ТЗ. Но Нуры повел себя достойно, извинился и возместил все неудобства в денежном эквиваленте. Данный закачик при нашей совместной работе проявил себя с наилучшей стороны, всегда был на связи, быстро решал все возникающие проблемы и вопросы. Рекомендую всем, как заказчика, который держит свое слово и является просто хорошим человеком.

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dolf
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад