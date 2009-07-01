Создание (доработка готового) модуля для Joomla

Нуры исполнял обязанности посредника между мной и заказчиком, поэтому при выполнении работы появлялись новые задания, отличные от ТЗ. Но Нуры повел себя достойно, извинился и возместил все неудобства в денежном эквиваленте. Данный закачик при нашей совместной работе проявил себя с наилучшей стороны, всегда был на связи, быстро решал все возникающие проблемы и вопросы. Рекомендую всем, как заказчика, который держит свое слово и является просто хорошим человеком.