Нужна доработка сайта, скандинавского аукциона, скрипт написан на CakePhp ( Желателен опыт работы с данным CMF ), Нужно сделать : Cистему сообщений, форум, интегрировать платежные системы (Webmoney, Yandex, Кредитные карточки, ...
Создать Flash сайт газеты
Нужно создать Flash сайт газети
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