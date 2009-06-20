Подключение "Смс-шлюза" от smsrent.ru

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Закрыт12 заявок229 просмотров

Нужно подключить сервис "смс-шлюз" от smsrent.ru для продажи 2х товаров.

Документация http://www.smsrent.ru/docs/specification_sms_transport.doc

16 лет назад
kadurban
Сергей 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров