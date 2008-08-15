kadurban

Сергей Рудак kadurban

 
37 летРоссия/Уфа
17 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Сайты "под ключ" (CMS Joomla), веб-дизайн, логотипы, баннеры и т.д.

Создание сайтов под ключ.

Дизайн сайтов.

Дизайн логотипов, баннеров, визиток и прочие услуги дизайна.

Всегда иду на встречу интересам заказчика.

Дизайн сайтаJoomla

  • Консультация специалиста javascript

    !!!Всем спасибо за отклик, проблема рашена :) Здравствуйте. Хочу проконсультироваться со специалистом по javascript. Главный вопрос о конфликте mootools и jquery в joomla. Нужна помощь в разрешении этого конфликта. Мануалы читал... на сайте jquery com изучил статью "Using ...

    JavascriptJoomlajQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать новые меню в шаблонах wordpress

    Здравствуйте. Есть несколько сайтов на вордпресс. Темы для этих сайтов шаблонные. Для каждого такого сайта, в шаблон нужно добавить по простейшему меню (7-9 пунктов). Другими словами создать визуальное впечатление не блога, а нормального сайта. Меню простейшие вида , либо ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужны 2 статьи

    Здравствуйте. Нужно написать 2 статьи по 1000 знаков, без ключевых слов. 1я статья для главной, 2я для страницы "О компании", можно к каждой статье по тематичной картинке (просто в word засунуть). Можно рерайт, можно копирайт)), но не ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копипаст 400 статей

    Даю доступ к 8 сайтам на вордпресс. К каждому сайту по 50 статей (копи-паст :) ничего более) Ваша цена и сроки. Выберу того кто предложит самую низкую цену.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Вырезка фото из ПДФ документов

    Здравствуйте. Есть каталоги с товарами. Нужно вырезать из них картинки выборочно. Всего около 5000 картинок. Ваша цена и сроки.

    Прочее21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Закачка товаров в магазин virtuemart

    Имеется 120 прайсов в формате пдф, с различным количеством позиций (от "немного" до нескольких тысяч). А так же прайс лист в екселе 2500 позиций, картинки к товарам в отдельном каталоге (картинки нужно выдрать что бы имена ...

    Virtuemart
    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Простейшая форма для заполнения клиентами

    Нужно сделать форму для посетителей сайта, которые решили заказать товар. Заполненная форма отправляется на заданный в скрипте e-mail. Вот какая должна быть форма (все поля обязательны к заполнению): *Телефон: *Фамилия: *Имя: *Отчество: *Индекс: *Область: *Город: *Адрес: простейшая капча (если она не повлияет на стоимость выполнения ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сателлиты на zebrum cms

    Вы делаете сателлит на zebrum cms (можно на lite). Показываете выполненую работу на своем домене, после моей корректировки (изредка и незначительно) и одобрения - высылаете мне на мыло упакованый сателлит. Я плачу за каждый 10 ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Шаблон DLE.

    Нужен шаблон для движка ДЛЕ. Тематика аниме+смартфоны\КПК. От Вас примеры работ и желаемая цена. А так же нужно по мелочи подправить кое-что, и поставить пару-тройку хаков\модов. СТУЧИТЕ В АСЬКУ 877-107, либо пишите на central-555[@]mail.ru

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перенос сайта с 2zproject на dle

    Нужно поставить дле и пренести все новости со старого сайта. Поставить несколько модов\хаков. Работа не сложная сделал бы сам, да нехватает времени. Все вопросы в аську 877107.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Привязка сервисов Russian Billing (SMS Proxy).

    Нужно реализовать на сайте смс услуги, посредством смс биллинга Russian Billing (SMS Proxy). Сделать нужно примерно также, как на сайте знакомств. Принцип такой: Человек зашел на определенную страничку, открыл фото. На странице с фото нажал на ссылочку ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Шаблон для видео-плагина CMS Social Engine.

    Есть видео плагин, он установлен на сайт (соц. сеть). Нужно сделать для этого плагина шаблон подобный youtube.com. А именно, чтобы страница разбивалась на 2 блока. В левом - видео, а в правом - список видео, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Переделка плагина для CMS Social Engine.

    Есть плагин "Альбомы", нужно переделать его конкретно под фото/картинки. Работа не сложная, нужно изменить пути, и помудрить с базами. Предложения отправляйте на [email protected] или в личку. Обязательно указывайте цену. Оплата либо по вебмани либо по ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Корректировка переведенных языковых файлов.

    $10

    Нужна корректировка переведенного текста для соц. сети. Возможно в некоторых фрагментах будет непереведенный текст (англ.). Большим плюсом будет знание тематики аниме, т.к. сайт предназначен только для отаку (для тех кто в танке - это понятно). ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
TDKronuS
Ан 
86 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Консультация специалиста javascript
Сергей подробно объяснил задачу. Во время решения проблемы постоянно был в сети и принимал активное участие. Побольше бы таких заказчиков! Рекомендую.
Я нуждался в решении одной проблемы с яваскриптом, в чем Олег чень помог, и за что ему большое спасибо. Буду еще обращаться, и другим заказчикам советую.
Ответный отзыв
_mk_
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Сделать новые меню в шаблонах wordpress
Сергей - отличный заказчик, с ним всегда приятно работать. Объяснил задачу весьма доходчиво и быстро, оплатил работу еще до ее окончания. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Понравилось работать с Николаем, и буду продолжать с ним работать. Не задавал лишних вопросов, тем самым не отнимал мое время, что мне понравилось в первую очередь. Легко общаться. С задачей справился довольно быстро без задержек, и главное качественно, нужно было сделать меню для шаблонов, но помимо меню так же поработал над самими шаблонами. Советую.
Ответный отзыв
Vador
Вадим 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Копипаст 400 статей
Остался доволен заказчиком. Приятно сотрудничать, всегда идет на уступки. Очень рекомендую!
Подошел к поставленной задаче ответственно, в срок выполнил работу, за адекватную цену, буду еще обращаться за аналогичной помощью.
Ответный отзыв
Lettre
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
$3
10 баллов
14 лет назад
Текст для главной страницы сайта веб-студии.
Сергей, если статьи для главной — это любимый вид работы для меня, то такие заказчики, как Вы — это просто любимый вид заказчиков. Все четко, быстро, без лишних слов, оплата стремительная) Спасибо!
Сделано все на отлично. Быстро и без лишних вопросов. Буду обращаться еще.
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Sassoft
32 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Простейшая форма для заполнения клиентами
Наше сотрудничество длилось не более 10 минут т.к было сразу написано что нужно и было у меня готовое решение для возникшей задачи перед Сергеем - просто здорово :)
За несколько минут и без лишних вопросов выполнил работу. Обязательно буду обращаться еще.
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