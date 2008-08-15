Понравилось работать с Николаем, и буду продолжать с ним работать. Не задавал лишних вопросов, тем самым не отнимал мое время, что мне понравилось в первую очередь. Легко общаться. С задачей справился довольно быстро без задержек, и главное качественно, нужно было сделать меню для шаблонов, но помимо меню так же поработал над самими шаблонами. Советую.