!!!Всем спасибо за отклик, проблема рашена :) Здравствуйте. Хочу проконсультироваться со специалистом по javascript. Главный вопрос о конфликте mootools и jquery в joomla. Нужна помощь в разрешении этого конфликта. Мануалы читал... на сайте jquery com изучил статью "Using ...
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- Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здравствуйте. Есть несколько сайтов на вордпресс. Темы для этих сайтов шаблонные. Для каждого такого сайта, в шаблон нужно добавить по простейшему меню (7-9 пунктов). Другими словами создать визуальное впечатление не блога, а нормального сайта. Меню простейшие вида , либо ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здравствуйте. Нужно написать 2 статьи по 1000 знаков, без ключевых слов. 1я статья для главной, 2я для страницы "О компании", можно к каждой статье по тематичной картинке (просто в word засунуть). Можно рерайт, можно копирайт)), но не ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт13 лет назад
Даю доступ к 8 сайтам на вордпресс. К каждому сайту по 50 статей (копи-паст :) ничего более) Ваша цена и сроки. Выберу того кто предложит самую низкую цену.Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте. Есть каталоги с товарами. Нужно вырезать из них картинки выборочно. Всего около 5000 картинок. Ваша цена и сроки.Прочее21 заявкаЗакрыт14 лет назад
Имеется 120 прайсов в формате пдф, с различным количеством позиций (от "немного" до нескольких тысяч). А так же прайс лист в екселе 2500 позиций, картинки к товарам в отдельном каталоге (картинки нужно выдрать что бы имена ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5
Есть несколько вопросов к человеку имеющему опыт в virtuemart и csv improved.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Уникальный текст для главной страницы веб-студии, оптимизированный под конкретные ключевые слова. 1000 знаков.Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно сделать форму для посетителей сайта, которые решили заказать товар. Заполненная форма отправляется на заданный в скрипте e-mail. Вот какая должна быть форма (все поля обязательны к заполнению): *Телефон: *Фамилия: *Имя: *Отчество: *Индекс: *Область: *Город: *Адрес: простейшая капча (если она не повлияет на стоимость выполнения ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно подключить сервис "смс-шлюз" от smsrent.ru для продажи 2х товаров. Документация http://www.smsrent.ru/docs/specification_sms_transport.docВеб-программирование12 заявокЗакрыт15 лет назад
Вы делаете сателлит на zebrum cms (можно на lite). Показываете выполненую работу на своем домене, после моей корректировки (изредка и незначительно) и одобрения - высылаете мне на мыло упакованый сателлит. Я плачу за каждый 10 ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужен шаблон для движка ДЛЕ. Тематика аниме+смартфоны\КПК. От Вас примеры работ и желаемая цена. А так же нужно по мелочи подправить кое-что, и поставить пару-тройку хаков\модов. СТУЧИТЕ В АСЬКУ 877-107, либо пишите на central-555[@]mail.ruДизайн сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Нужно поставить дле и пренести все новости со старого сайта. Поставить несколько модов\хаков. Работа не сложная сделал бы сам, да нехватает времени. Все вопросы в аську 877107.Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно реализовать на сайте смс услуги, посредством смс биллинга Russian Billing (SMS Proxy). Сделать нужно примерно также, как на сайте знакомств. Принцип такой: Человек зашел на определенную страничку, открыл фото. На странице с фото нажал на ссылочку ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть видео плагин, он установлен на сайт (соц. сеть). Нужно сделать для этого плагина шаблон подобный youtube.com. А именно, чтобы страница разбивалась на 2 блока. В левом - видео, а в правом - список видео, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Есть плагин "Альбомы", нужно переделать его конкретно под фото/картинки. Работа не сложная, нужно изменить пути, и помудрить с базами. Предложения отправляйте на [email protected] или в личку. Обязательно указывайте цену. Оплата либо по вебмани либо по ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $10
Нужна корректировка переведенного текста для соц. сети. Возможно в некоторых фрагментах будет непереведенный текст (англ.). Большим плюсом будет знание тематики аниме, т.к. сайт предназначен только для отаку (для тех кто в танке - это понятно). ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен15 лет назад