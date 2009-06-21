Нужно пообщаться с опытным человеком в области настройки доступов и разделов со сложными многступенчатыми ссылками... Их индексация гуглем и яшей.. Ошибки показываемые и как их ликвидировать. Сайтмепы создаются на сервере - могут быть ошибки в ...
Надо написать простой скриптик на php!
Есть html файл на нем множество ссылок внешних. Мне надо выбрать только уникальные ссылки и сохранить в отдельном текстовый файле
в каждой строке один урл
Например ссылок 2000 на этой страницы, а уникальных в итоге получиться около 500.
Типа спарсить страницу у почистить результат парсинга......, чтобы получить базу внешних ссылок
Бюджет 10 долларов.
Выбранный исполнитель
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