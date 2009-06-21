Надо написать простой скриптик на php!

Есть html файл на нем множество ссылок внешних. Мне надо выбрать только уникальные ссылки и сохранить в отдельном текстовый файле

в каждой строке один урл

Например ссылок 2000 на этой страницы, а уникальных в итоге получиться около 500.

Типа спарсить страницу у почистить результат парсинга......, чтобы получить базу внешних ссылок

Бюджет 10 долларов.