Надо написать простой скриптик на php!

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок203 просмотра

Есть html файл на нем множество ссылок внешних. Мне надо выбрать только уникальные ссылки и сохранить в отдельном текстовый файле

в каждой строке один урл

Например ссылок 2000 на этой страницы, а уникальных в итоге получиться около 500.

Типа спарсить страницу у почистить результат парсинга......, чтобы получить базу внешних ссылок

Бюджет 10 долларов.

HTMLPHP
16 лет назад
s0s0s0s
Сергей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Auto_Anton
Иван 
42 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$8
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, понимает с полуслова, а главное с оплатой никаких проблем. Платит исправно. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

Auto_Anton
Иван 
42 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад