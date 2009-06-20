Нужно пообщаться с опытным человеком в области настройки доступов и разделов со сложными многступенчатыми ссылками... Их индексация гуглем и яшей.. Ошибки показываемые и как их ликвидировать. Сайтмепы создаются на сервере - могут быть ошибки в ...
Скрипт доски объявлений PHP + MySQL + AJAX + CSS
Требуется специалист для создания скрипта доски объявлений(CMS) с опытом похожих разработок и ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ наличием примеров уже готовых проектов похожей сложности.
PHP, MySQL, AJAX, CSS, JQuery
обязательные требование
- не школьник
- наличие опыта, примеры выполненных проектов аналогичной сложности
- понимание ТЗ, приветствуется здоровая критика на счёт рациональности и улучшения функциональности
- ответственность, сроки
для получения подробного ТЗ пришлите ссылку на ваше портфолио, созданную доску объявлений с похожим(не меньшим) функционалом.
интересует исполнитель у которого уже есть подобная система и её необходимо доработать под наши нужды, добавить/изменить функциональность.
написание с нуля не рассматривается, т.к. по опыту знаем – сроки сдачи очень затягиваются.
при нахождении нескольких исполнителей преимущество выбора будет на стороне того, чья серьёзность и ответственность не будет вызывать сомнения.
профессианалы без портфолио не рассматриваются никак
на сообщения "копипаста" типа "обращайтесь, всё сделаем", а также всякого рода посредникам не отвечаем.
огромная просьба ПИСАТЬ ПО ТЕМЕ ТОЛЬКО ТУТ! в личку не спамить!
бюджет на разработку всей функциональности 15тыс.рублей
в последствии планируется увеличение функциональности за дополнительную плату
краткое описание функциональности доски объвлений
скрипт – база данных объявлений, в которой
1. одни – будут размещать свои объявления
2. другие – будут просматривать эти объявления
3. третьи – администрация – будет контролировать тех и тех
функциональность:
- регистрация, авторизация пользователей
- разные типы аккаунтов пользователей – разные права доступа и возможности
- добавление объявлений в базу
- просмотр объявлений в базе
- поиск по объявлениям в базе
- трансляция объявленияй по RSS
- подписка на рассылку объявленияй по e-mail
- статистика по пользователям для администрации
- статистика по объявлениям для пользователей и администрации
- внутренние сообщения между пользователями и администрацией
- еженедельное создание бэкапов базы данных
- внешний вид должен быть простым и понятным для понимания
- дизайн внешнего вида должен легко настраиваться(читабельный код), возможно использование шаблонизатора
- использование AJAX (просмотр/добавление/изменение/удаление чего-нибудь без перезагрузки страницы)
- использование ЧПУ
- seo-оптимизированные страницы объявлений
- автоматическое создание sitemap
спасибо за внимание
ждём предложений
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