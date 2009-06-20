Скрипт доски объявлений PHP + MySQL + AJAX + CSS

Требуется специалист для создания скрипта доски объявлений(CMS) с опытом похожих разработок и ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ наличием примеров уже готовых проектов похожей сложности.

PHP, MySQL, AJAX, CSS, JQuery

обязательные требование

- не школьник

- наличие опыта, примеры выполненных проектов аналогичной сложности

- понимание ТЗ, приветствуется здоровая критика на счёт рациональности и улучшения функциональности

- ответственность, сроки

для получения подробного ТЗ пришлите ссылку на ваше портфолио, созданную доску объявлений с похожим(не меньшим) функционалом.

интересует исполнитель у которого уже есть подобная система и её необходимо доработать под наши нужды, добавить/изменить функциональность.

написание с нуля не рассматривается, т.к. по опыту знаем – сроки сдачи очень затягиваются.

при нахождении нескольких исполнителей преимущество выбора будет на стороне того, чья серьёзность и ответственность не будет вызывать сомнения.

профессианалы без портфолио не рассматриваются никак

на сообщения "копипаста" типа "обращайтесь, всё сделаем", а также всякого рода посредникам не отвечаем.

огромная просьба ПИСАТЬ ПО ТЕМЕ ТОЛЬКО ТУТ! в личку не спамить!

бюджет на разработку всей функциональности 15тыс.рублей

в последствии планируется увеличение функциональности за дополнительную плату

краткое описание функциональности доски объвлений

скрипт – база данных объявлений, в которой

1. одни – будут размещать свои объявления

2. другие – будут просматривать эти объявления

3. третьи – администрация – будет контролировать тех и тех

функциональность:

- регистрация, авторизация пользователей

- разные типы аккаунтов пользователей – разные права доступа и возможности

- добавление объявлений в базу

- просмотр объявлений в базе

- поиск по объявлениям в базе

- трансляция объявленияй по RSS

- подписка на рассылку объявленияй по e-mail

- статистика по пользователям для администрации

- статистика по объявлениям для пользователей и администрации

- внутренние сообщения между пользователями и администрацией

- еженедельное создание бэкапов базы данных

- внешний вид должен быть простым и понятным для понимания

- дизайн внешнего вида должен легко настраиваться(читабельный код), возможно использование шаблонизатора

- использование AJAX (просмотр/добавление/изменение/удаление чего-нибудь без перезагрузки страницы)

- использование ЧПУ

- seo-оптимизированные страницы объявлений

- автоматическое создание sitemap

спасибо за внимание

ждём предложений