Приватно для Inviseble_Demon

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка123 просмотра

Доработка скрипта на пхп

PHP
16 лет назад
Eastwest
58 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Inviseble_Demon
Александр 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
16 лет назад
$30
2 дня
Очень приятно работать с профессионалом высокого класса.
Все отлично, сотрудничеством доволен и буду рад повторному.

Заявки фрилансеров

Inviseble_Demon
Александр 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
16 лет назад