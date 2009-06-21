Требуется специалист для создания скрипта доски объявлений(CMS) с опытом похожих разработок и ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ наличием примеров уже готовых проектов похожей сложности. PHP, MySQL, AJAX, CSS, JQuery обязательные требование - не школьник ...
Внести небольшие изменения в движок DLE
Нужно сделать небольшие изменения в движке DLE:
1. При редактировании (модерировании) новости из админки при нажатии кнопки "Отправить" новость попадает в список отмодерированных, появляется сообщение "Изменения внесены, вернуться назад", надпись "вернуться назад" в виде ссылки, на которую нужно нажать, чтобы вернуться к списку новостей. Мне нужно, чтобы был автоматический возврат к списку новостей через несколько секунд бездействия на этой странице.
Возможный путь решения: видимо нужно каким-то образом отредактировать функцию msg() в файле engine/inc/functions.inc.php, видимо добавить в неё правильную конструкцию, типа этой: sleep(3); header("location ссылка");
или отредактировать файл engine/inc/editnews.php
2. При редактировании (модерировании) новости из админки мне нужно, чтобы в поле "Дата" стояла НЕ дата, когда новость была добавлена пользователем, а дата последней отмодерированной новости.
Т.е. есть у меня к примеру несколько опубликованных новостей, дата последней опубликованной новости: 10 апреля; допустим пользователь добавил мне на сайт новость 15 апреля, так вот я, заходя в админку и нажав на редактирование этой новости от 15 апреля должен видеть в поле дата 10 апреля - дату последней опубликованной новости.
Версия движка 7.0
Предпочтение при выборе исполнителя отдам тому, кто чётко и ясно даст мне понять, что сможет подсказать мне где и какие изменения нужно внести, возможно в ЛС.
Оплата по WM или по внутренней системе оплаты weblancer.net
При хорошей работе хороший отзыв напишу.
Выбранный исполнитель
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