toleanus

Tolean Неважно toleanus

 
40 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Icq 238809761

skype tolean1984

http://portfolio.big.md/

Отзывы фрилансеров

larionov
Сергей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$25
8 баллов
16 лет назад
Помощь по установке google maps на DLE движок
DLE
Чётко сформулировал задачу, быстро принял работу и заплатил адекватные деньги.
Отличный работник сделал все быстро и качественно
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