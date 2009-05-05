Надо настроить или возможно исправить ошибку в скрипте http://sms-script.ru/contacts
Веб-программирование4 заявки
Закрыт
16 лет назад
Icq 238809761
skype tolean1984
Надо настроить или возможно исправить ошибку в скрипте http://sms-script.ru/contacts
Жду предложений по помощи или готовые решения
Жду предложений по помощи или готовые решения вот примерно что должно получится http://www.best-realty.ru/services/buy/flat/?object_id=1090331&halt_id=34&page=&sort_type=&sort_area=
Надо создать шаблон на движок ДЛЕ макет в приложение предложение без цены и срока не рассматриваются