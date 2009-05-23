Модуль для CMS Datalife Engine

Нужен хороший скрипт отправки бесплатного смс и ммс по России и Украине. В идеале отправка должна происходить черех сайт оператора, но пользователь оставаться на нашем сайте. Если есть вопросы стучите в аську 477 302 251
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ЗАКАЗ ВСЁ ЕЩЁ АКТУАЛЕН (5.05.2009)!!!
Cайт на DLE 8.0 с видеороликами (просто вставляется видео через embed с разных видеохостингов - video.mail.ru, rutube.ru, youtube.com, smotri.com, myvi.ru и тд), но снимать один скриншот каждый раз с каждого ролика - не радует! Поэтому нужен модуль со следующим функционалом:
1) Я скармливаю модулю ссылку на видеоклип
2) Модуль получает ссылку и ищет путь к картинке (превью ролика) на тубе
3) Модуль копирует ко мне на сервер с уникальным именем найденную картинку (а лучше подгружает прямо с туба)
4) Модуль вставляет загруженную картинку в краткую новость
5) Модуль вставляет плеер (embed код с видеохостинга) в полную новость
Список видеохостингов (все не обязательны, но первые 6 крайне необходимы):
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