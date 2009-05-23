Модуль для CMS Datalife Engine

$100
Веб-программированиеЗавершен2 заявки517 просмотров
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Cайт на DLE 8.0 с видеороликами (просто вставляется видео через embed с разных видеохостингов - video.mail.ru, rutube.ru, youtube.com, smotri.com, myvi.ru и тд), но снимать один скриншот каждый раз с каждого ролика - не радует! Поэтому нужен модуль со следующим функционалом:

1) Я скармливаю модулю ссылку на видеоклип

2) Модуль получает ссылку и ищет путь к картинке (превью ролика) на тубе

3) Модуль копирует ко мне на сервер с уникальным именем найденную картинку (а лучше подгружает прямо с туба)

4) Модуль вставляет загруженную картинку в краткую новость

5) Модуль вставляет плеер (embed код с видеохостинга) в полную новость

Список видеохостингов (все не обязательны, но первые 6 крайне необходимы):

video.mail.ru

youtube.com

smotri.com

myvi.ru

intv.ru

rutube.ru

vkadre.ru

liveinternet.ru

video.aol.com

vids.myspace.com

daylymotion.com

video.yahoo.com

metacafe.com

pornotube.com

15 лет назад
androgin
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
toleanus
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$3
5 дней
Всё сделано! Были серьезные задержки на моей стороне (недели 2 не мог нормально потестировать) - веблансер отнёсся с пониманием, адекватно, не психовал.
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