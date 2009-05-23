Модуль для CMS Datalife Engine

ЗАКАЗ ВСЁ ЕЩЁ АКТУАЛЕН (5.05.2009)!!!

Cайт на DLE 8.0 с видеороликами (просто вставляется видео через embed с разных видеохостингов - video.mail.ru, rutube.ru, youtube.com, smotri.com, myvi.ru и тд), но снимать один скриншот каждый раз с каждого ролика - не радует! Поэтому нужен модуль со следующим функционалом:

1) Я скармливаю модулю ссылку на видеоклип

2) Модуль получает ссылку и ищет путь к картинке (превью ролика) на тубе

3) Модуль копирует ко мне на сервер с уникальным именем найденную картинку (а лучше подгружает прямо с туба)

4) Модуль вставляет загруженную картинку в краткую новость

5) Модуль вставляет плеер (embed код с видеохостинга) в полную новость

Список видеохостингов (все не обязательны, но первые 6 крайне необходимы):

video.mail.ru

youtube.com

smotri.com

myvi.ru

intv.ru

rutube.ru

vkadre.ru

liveinternet.ru

video.aol.com

vids.myspace.com

daylymotion.com

video.yahoo.com

metacafe.com

pornotube.com