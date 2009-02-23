Запись голоса пользователя

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки242 просмотра
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Необходимо разработать прототип web-страницы с возможностью записи голоса клиента продолжительностью до 1 минуты. Компонент записи необходимо сделать на Flash.

От вас:

1. Цена;

2. Сроки;

3. Какое ПО на стороне сервера будет задействовано;

4. Портфолио или демки.

15 лет назад
wonderu
Игорь 
40 летЧерногория
16 лет в сервисе
Был
год назад
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