Запись голоса пользователя

Необходимо сграбить инфомацию ( текст и картинки) с нескольких интернет-магазинов. Оплата ПОСЛЕ выполнения работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать прототип web-страницы с возможностью записи голоса клиента продолжительностью до 1 минуты. Компонент записи необходимо сделать на Flash.
От вас:
1. Цена;
2. Сроки;
3. Какое ПО на стороне сервера будет задействовано;
4. Портфолио или демки.
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