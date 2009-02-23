Модуль обработки xml с другого сайта + заказ .NET

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки206 просмотров
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Есть польский сайт с базой на xml нужно написать модуль который будет доставать инфу с той базы и показывать ее на моем. доступ к базе есть, она обновляется практически каждый день, структуру база не миняет. поскольку база у них на польском то нужно выдирать просто некоторые данные а шаблон модуля будет на родном языке (укр), хотя если сделаете рус будет легко переделать, так что это не суть важно.

для спецов по .NET - нужно сделать программу рассылки (или вставить нашу базу в уже готовую программу). это не спамерская программа это программа для рассылки новостей фирмам партнеров, которых по Украине 4500, они вкурсе этой рассылки, она корпоративная. Программа должна только рассылать почту в формате хтмл файла, желательно с добавлением файликов, можна и без них, главное чтоб хтмл рассылала. внешний вид программы мне безразличен, хотите делаете хотите нет.

контакты только через асику один пять пять семь три три ноль восемь восемь.

пропозиции тоже туда.

15 лет назад
turboblack
Денис 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
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