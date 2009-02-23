Обновление движка IPB + настройка шаблона

$250
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок167 просмотров
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Имеется форум на Invision Power Board v2.1.7

Нужно обновить до Invision Power Board v2.3.3 и не потерять никаких данных :)

+ Прикрутить и настроить готовый дизайн

+ Сохранить работоспособность работающего мода репутаций с небольшими корректировками.

15 лет назад
udarnick
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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