Исправить глюки в VirtueMART(заточить под Украину)

В квитанции что приходит на мыло вот такие нюансы:

"В общем замечания:

1.Текст, после слова "Внимание!" нужно весь убрать.

2.Нену пишет правильно, в грн., но там где сумма на 2 больше и почему-то в

рублях, а не в гривнах.

3.После таблицы идет информац.о заказчике и продавце. Так вот, о продавце

нужно убрать ВСЕ!

О заказчике убрать все:

ИНН:

Расчетный счет:

Кор. счет:

Банк:

БИК:

Оставить только: адресс(полный, включая индекс), тел. и эл.почту.

4.Эта форма не является счетом! А у тебя так и написано, что это счет №

такойто от числа такогото. И НДС пусть здесь тоже никак не фигурирует.

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