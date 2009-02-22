Исправить глюки в VirtueMART(заточить под Украину)

Нужен человек для помощи разработки сайта-портала на Joomla. Разработка отдельных компонентов и шаблонов. Оплата сразу за готовый элемент разработки и на месте.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В квитанции что приходит на мыло вот такие нюансы:
"В общем замечания:
1.Текст, после слова "Внимание!" нужно весь убрать.
2.Нену пишет правильно, в грн., но там где сумма на 2 больше и почему-то в
рублях, а не в гривнах.
3.После таблицы идет информац.о заказчике и продавце. Так вот, о продавце
нужно убрать ВСЕ!
О заказчике убрать все:
ИНН:
Расчетный счет:
Кор. счет:
Банк:
БИК:
Оставить только: адресс(полный, включая индекс), тел. и эл.почту.
4.Эта форма не является счетом! А у тебя так и написано, что это счет №
такойто от числа такогото. И НДС пусть здесь тоже никак не фигурирует.
"
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