Скрипт выдирающий новости из Яндекса в мою базу

Здравствуйте. нужен скрипт, который брал бы новости с яндекса по 2 тематикам (Мировые новости и новости Сахалинской области) и закиыдвал в базу данных - Mysql следующим полям

id

заголовок

текст

дата

тип (0 - мировые, 1 - сахалинские)

скрипт будет запускать 1 или 2 раза в день, соответственно нужна проверка на уникальность + в базе должны храниться только последние 100 новостей по каждой из тематик.