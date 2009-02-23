Скрипт выдирающий новости из Яндекса в мою базу

Веб-программированиеЗавершен4 заявки147 просмотров
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Здравствуйте. нужен скрипт, который брал бы новости с яндекса по 2 тематикам (Мировые новости и новости Сахалинской области) и закиыдвал в базу данных - Mysql следующим полям

id

заголовок

текст

дата

тип (0 - мировые, 1 - сахалинские)

скрипт будет запускать 1 или 2 раза в день, соответственно нужна проверка на уникальность + в базе должны храниться только последние 100 новостей по каждой из тематик.

15 лет назад
SakhIndigo
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
immaster
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов
15 лет назад
$50
1 день
Отличный программист. Работу выполнил очень быстро и качественно. Ответственно подошел к работе.
Замечательный заказчик. Вежливый. Задача была описана четко, благодаря чему выполнена быстро. Надеюсь на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.
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