Оптимизация

Задача следующая.

Ко мне на сайт приходят посетители. У многих из них кука "закрыта", то есть факт входа на сайт не отображается в счётчике посещений на Рейтинг.майл.ру

Мне необходим специальный html код, который бы стимулировал посетителей открывать куку, что повлечёт увеличение зафиксированных посетителей сайта, и как следствие, повышение позиции в рейтинге.

Привлечения новых посетителей в эту задачу не входит, необходимо, чтобы почти все пришедшие, отображались в счётчике.

Для справки. На сайте размещены анимационные ролики. Может быть хотя бы при их открытии, как-то увеличить число зафиксированных посетителей.

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