Шапка анимированная для сайта.

$20
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок310 просмотров
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#1$

Нужно сделать шапку во флеше. с полосой загрузки

На белом фоне черный нарисованый кот сидит, моргает, подтягивается и т.п.

размер шапки 787*158 для какого сайта дам в личке.

пример кота прикреплен в файле. кота можно сделать и понаглее...

15 лет назад
zorin
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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