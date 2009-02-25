Ковертация doc xml xls в хтмл. Срочно

Веб-программированиеЗавершен7 заявок265 просмотров
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ТЗ:

1 шаг установить мне на сервер packages.debian.org/ru/etch/catdoc

2 наладить захват документа с помощью фтп или curl с сервера где хостится сайт и конвертацию в html

3 доработать модуль менеджера документов, чтоб он посылал doc на мой сервер, тот его обрабатывал и присылал назад в формате html

4 настроить вывод проекта решений на сайте - чтоб оно выводило все посланные документы.

Подробности в асе или в личке.

Срочно!

15 лет назад
karelina
Дарья 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
23 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
lytican
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
23 отзыва(-3)
15 лет назад
$55
1 день
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