Ковертация doc xml xls в хтмл. Срочно

ТЗ:

1 шаг установить мне на сервер packages.debian.org/ru/etch/catdoc

2 наладить захват документа с помощью фтп или curl с сервера где хостится сайт и конвертацию в html

3 доработать модуль менеджера документов, чтоб он посылал doc на мой сервер, тот его обрабатывал и присылал назад в формате html

4 настроить вывод проекта решений на сайте - чтоб оно выводило все посланные документы.

Подробности в асе или в личке.

Срочно!