Переделать структуру чата jPFChat для joomla 1.5.9

Нужно переделать немного структуру компонента чата jPFChat для joomla 1.5.9. Добавить ещё одну колонку, где будут отображаться только пользователи с usertype="Author"(схематически это выглядит вот так ---------------- | колонка где пользователи с usertype="Author" | само окно чата | колонка где все остальные пользователи | ---------------- ) .

Чат построен на php+ajax+prototype+json.