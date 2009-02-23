Доделать CMS

Есть сайт с самописной cms ( http://koren.com.ua ), корявая ) верю...но пхп код там вроде простой на мой взгляд...в админке cms можно создавать разделы в каждом пункте меню ( http://koren.com.ua/pages/photo/index/ - например ), т.е. грубо говоря сортировать материал, прилегающий к определённому пункту меню... в чём суть проблемы? суть в том, что в разделе меню "mp3"через админку нельзя создать категорию, видать просто недописан скрипт, т.е. все кнопочки есть, но просто создании категории просто выдаёт белый экран...нужно это исправить...т.е. ,когда заходишь в пункт меню "mp3", должны отображаться разделы (в них подразделы)...внешний вид такой же как и http://koren.com.ua/pages/photo/index/ ...т.е. ничего рисовать не надо...Кажется довольно простая задача для знающего своё дело пхпешника...

срок - до вечера понедельника

оплата по факту - вечер понедельника (не потому, что принципиально, а потому что пополнить счёт смогу только в понедельник вечером :) )

Положительный отзыв гарантирую в случае выполненной работы.

Писать только здесь...все предложения скрыты...все прочитаю и сам напишу...спасибо...