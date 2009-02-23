Доделать CMS

$50
Веб-программированиеЗавершен6 заявок271 просмотр
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Есть сайт с самописной cms ( http://koren.com.ua ), корявая ) верю...но пхп код там вроде простой на мой взгляд...в админке cms можно создавать разделы в каждом пункте меню ( http://koren.com.ua/pages/photo/index/ - например ), т.е. грубо говоря сортировать материал, прилегающий к определённому пункту меню... в чём суть проблемы? суть в том, что в разделе меню "mp3"через админку нельзя создать категорию, видать просто недописан скрипт, т.е. все кнопочки есть, но просто создании категории просто выдаёт белый экран...нужно это исправить...т.е. ,когда заходишь в пункт меню "mp3", должны отображаться разделы (в них подразделы)...внешний вид такой же как и http://koren.com.ua/pages/photo/index/ ...т.е. ничего рисовать не надо...Кажется довольно простая задача для знающего своё дело пхпешника...

срок - до вечера понедельника

оплата по факту - вечер понедельника (не потому, что принципиально, а потому что пополнить счёт смогу только в понедельник вечером :) )

Положительный отзыв гарантирую в случае выполненной работы.

Писать только здесь...все предложения скрыты...все прочитаю и сам напишу...спасибо...

15 лет назад
EddieTimofeev
Эдик 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
elrondsmith
Сергей 
35 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
19 отзывов(-3)
15 лет назад
$60
1 день
Хороший исполнитель, было приятно сотрудничать ) сделал всё в срок и с подобающим качеством. Лично рекомендую )
Приятный в общении заказчик, не напрягает. рекомендую
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