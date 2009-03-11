Создание "админки" для сайта

Требуется создание админки для "чайников". Есть персональный сайт молодых артистов. Требуется создание административной части для него. Админка должна быть крайне проста в управлении. Чтобы была возможность добавлять изображения и тексты самостоятельно. Дополнительные идеи приветствуются. Есть ещё кое-какая работка по мелочи :)

Огромная просьба писать предложения в данной ветке и не загружать личку и мэйл.

Мы свяжемся сами.

С уважением.