Скрипт покер рума, аналоги Partypoker, FullTilt

Сайт - где люди могли бы играть друг с другом в покер.

Требуется - реализация игры.

Человек пришел на сайт, скачал дистрибутив, выбрал покерный стол из тех что онлайн, и начал играть. А так же пополнять свой игровой счет платежными системами.

Соответственно нужно написать скрипт.

На чем вы будете делать - дело Ваше... php+ajax, flash, asp.net... Но в любом случае пояснить выбор.

Вы должны меня убедить, что у вас получится качественнее, и что ваш способ надежнее и лучше,

расписать все плюсы и минусы вашего способа реализации.

Тот кто убедит - получит работу над хорошо оплачивающимся проектом.

Идеальный варипнт www.fulltiltpoker.com, хочеться что то подобное.