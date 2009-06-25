Разработкa компонента whiteboard

Веб-программированиеЗавершен4 заявки331 просмотр
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Ищем Flash/AS специалиста для совместной разработки компонента whiteboard на подобии http://www.flashcomguru.com/components/whiteboard/ только с несколько иными возможностями. С вас Flash/AS, с нас серверная часть под Red5. Специалист должен быть человеком ответственным, не пропадать, быть всегда на связи.

Желательно иметь наработки в этой области.

15 лет назад
itexus
44 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
maxbsoft
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
15 лет назад
$800
10 дней
Задача выполнена на отлично. Рекомендую.
Очень понравилось работать с этим заказчиком. Настоящая команда профессионалов. Четкая постановка задачи. Всем рекомендую.
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