Парсер статей

Работа не выполнена. Исполнитель уже на 2-3 день сказал что все готово, но ничего не показал, потом перестал появляться в сети (скрывается в isq), все время присылает сообщение что все готово, но он сейчас на работе, и не может показать результат, как будет дома - обязательно покажет. И так каждый день. Ужасно подвел. Не рекомендую.