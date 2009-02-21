Здравствуйте, Концепт необходимой мне программы описан в статье http://www.xakep.ru/magazine/xa/113/026/1.asp, но не таких масштабов, а для приватного использования. Для облегчения работы я решил использовать только антивирусы имеющие консольные версии. В законченный продукт должны быть включены все бесплатные ...
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Нужен парсер статей, ТЗ на разработку, а также все необходимые для работы материалы прилагаются.
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