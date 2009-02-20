Создать WEB на основе WIN приложения

Уважаемый разработчик не прочитав ТЗ выиграл конкурс, а потом попросту пропал, когда понял суть разработки... [21.02.2009 0:01:57] Striker говорит: А что тут ТЗ.....Есть цель - сайт с тестами....Это не проблема....Вопрос состоит только в получении списка вопросов и ответов... [21.02.2009 0:02:13] xxxx говорит: там было приложение... откуда надо выдрать тесты [21.02.2009 0:03:12] Striker говорит: Ну так приложение есть - и файлы тестов в отдельном виде тож....Только вот расковырять их еще ж надо.... [21.02.2009 0:03:43] xxxx говорит: ок. смотрите. будут вопросы - пишите. если отказ - напишите, я открою заново. [21.02.2009 0:04:09] Striker говорит: Ок...Постараюсь в любом случае сделать максимум возможного