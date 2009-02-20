Создать WEB на основе WIN приложения

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки631 просмотр
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Имеем бесплатное приложение для тестирования, на его основе необходимо создать полнофункциональный сайт.

http://avelife.ru/products/testgold/tests.htm#testpack1 тут можно загрузить приложение.

Предложения без сроков и цены рассматриваться не будут

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в переписку не вступаю, выбор на основе 1) портфолио, 2) срок, 3) цена. (по убыванию)

ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ТЕКСТЫ РАСПОЛОЖЕННЫЙ ВЫШЕ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО НЕДОРАЗУМЕНИЙ.

15 лет назад
ksafonov
Kirill 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
viz_dragon
Сергей 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$400
10 дней
Уважаемый разработчик не прочитав ТЗ выиграл конкурс, а потом попросту пропал, когда понял суть разработки... [21.02.2009 0:01:57] Striker говорит: А что тут ТЗ.....Есть цель - сайт с тестами....Это не проблема....Вопрос состоит только в получении списка вопросов и ответов... [21.02.2009 0:02:13] xxxx говорит: там было приложение... откуда надо выдрать тесты [21.02.2009 0:03:12] Striker говорит: Ну так приложение есть - и файлы тестов в отдельном виде тож....Только вот расковырять их еще ж надо.... [21.02.2009 0:03:43] xxxx говорит: ок. смотрите. будут вопросы - пишите. если отказ - напишите, я открою заново. [21.02.2009 0:04:09] Striker говорит: Ок...Постараюсь в любом случае сделать максимум возможного
Уважаемый заказчик, никто никуда не пропадал....После первого же разговора Вы даже не пытались связаться. Да, я допустил опрометчивость, и сделал ставку на Ваш проект. НО! Не общаясь с исполнителем через 10 мин принять предложение - это тоже верх опрометчивости. Я счмтаю это недоразумением и недопониманием обоих сторон.
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