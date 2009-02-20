Перенос сайта на наш движок

$100
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки208 просмотров
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- Имеется база данных oscommerce и дизайн

– Необходимо привязать к собственному движку(модифицированный на основе oscommerce)

Срок: 3-4 дня

Оплата: 3000

Просьба обращаться людям строго имеющим опыт работы с oscommerce и аналогичными проектами

15 лет назад
antonio2088
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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