Техническое задание на доработку интернет магазина

$500
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки301 просмотр
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Платформа: Joomla 1.0.15 + Virtuemart 1.0.10 + mods

Срок: 21 день

Условия: полный root доступ к хостингу, FTP, MySQL

Бюджет: до 500 USD, предоплата 50% ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО после демонстрации половины выполненного ТЗ на стороннем хостинге.

Требования к исполнителю: адекватность, пунктуальность, обязательность, умение читать чужой код, знание HTML, JS, PHP, MySQL, опыт создания и модификации модулей и компонентов для Joomla, свободное ориентирование в CMS Joomla и Virtuemart

Дополнительные требования: опыт работы с Joomla не менее 2х лет, наличие собственных работающих проектов на этой CMS, опыт работы с интернет магазинами, аттестат системы WMT, выданный больше года назад, BL больше 60

Предложения является тендерным, посему достанется наиболее профессиональному специалисту за оптимальную цену. Готов обсуждать премии за скорость выполнения.

15 лет назад
Wigand
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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