Техническое задание на доработку интернет магазина

Платформа: Joomla 1.0.15 + Virtuemart 1.0.10 + mods

Срок: 21 день

Условия: полный root доступ к хостингу, FTP, MySQL

Бюджет: до 500 USD, предоплата 50% ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО после демонстрации половины выполненного ТЗ на стороннем хостинге.

Требования к исполнителю: адекватность, пунктуальность, обязательность, умение читать чужой код, знание HTML, JS, PHP, MySQL, опыт создания и модификации модулей и компонентов для Joomla, свободное ориентирование в CMS Joomla и Virtuemart

Дополнительные требования: опыт работы с Joomla не менее 2х лет, наличие собственных работающих проектов на этой CMS, опыт работы с интернет магазинами, аттестат системы WMT, выданный больше года назад, BL больше 60

Предложения является тендерным, посему достанется наиболее профессиональному специалисту за оптимальную цену. Готов обсуждать премии за скорость выполнения.