Необходимо подправить JS-скрипт dtree для Jooomla, чтобы он не показывал часть загаловок меню "Shop" и еще 1 маленькая деталь.
Техническое задание на доработку интернет магазина
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Платформа: Joomla 1.0.15 + Virtuemart 1.0.10 + mods
Срок: 21 день
Условия: полный root доступ к хостингу, FTP, MySQL
Бюджет: до 500 USD, предоплата 50% ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО после демонстрации половины выполненного ТЗ на стороннем хостинге.
Требования к исполнителю: адекватность, пунктуальность, обязательность, умение читать чужой код, знание HTML, JS, PHP, MySQL, опыт создания и модификации модулей и компонентов для Joomla, свободное ориентирование в CMS Joomla и Virtuemart
Дополнительные требования: опыт работы с Joomla не менее 2х лет, наличие собственных работающих проектов на этой CMS, опыт работы с интернет магазинами, аттестат системы WMT, выданный больше года назад, BL больше 60
Предложения является тендерным, посему достанется наиболее профессиональному специалисту за оптимальную цену. Готов обсуждать премии за скорость выполнения.
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