Настройка модуля DLE

Огромное спасибо Зиновьеву Дмитрию (zdv) за качественную и быструю работу по настройке модуля для DLE. Главное в человеке, как он умеет выслушать и общаться. Это 99% гарантии хорошо выполненной работы. Всем этим требованиям соответствует данный программист. Культурно общается, добросовестно относится к порученному заданию. Думаю, что продолжу сотрудничество с этим исполнителем. Было приятно сотрудничать. Рекомендую!