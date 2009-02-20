Настройка модуля DLE

Необходимо подправить JS-скрипт dtree для Jooomla, чтобы он не показывал часть загаловок меню "Shop" и еще 1 маленькая деталь.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разобраться с модулем DLE.
Модуль " Альтернативного добавления новостей"
При добавлении новости из формы, выдаёт : "Введен неверный код безопасности"
Установлен на локалке. Движок DLE 7.3
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