Установить капчу на сайт

$2
Веб-программированиеЗавершен3 заявки104 просмотра
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Нужно установить любую каптчу на сайт за символическую плату + отзыв

15 лет назад
Macintosh
Сафронов 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
maxim_belkin
Максим 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$2
1 день
Могу только сказать, что человек делает работу на совесть...Глаза не нарадуются. Отличный работник, советую этого человека. К критике отнесся с пониманием, быстро поправил, качественно все исправил и довел работу до ума! В следующий раз обязательно буду обращаться к этому человеку. Молодец Зачет.
все было хорошо
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