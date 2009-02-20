Установить капчу на сайт

Без лишнего: 1ый-модуль (магазин+корзина с поддержкой оплаты бонусами) Описание 1. добавление товара. 1.1по принципу дополнительного поля новости. (строчка/позиция/товар, она же переносится в корзину) (Добавляется в добавлении новости) | {category} | товар (Добавляется в добавлении новости) | цена (Добавляется в добавлении ...
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Нужно установить любую каптчу на сайт за символическую плату + отзыв
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