Разработка сайта

Необходимо разработать сайт и систему управления с учетом всех требований изложенных в прикрепленных файлах. Использование скриптов на усмотрение исполнителя. Стоимость работ не включает в себя верстку дизайна(он пока в разработке).

Важные критерии:

1) Обязательно наличие собственной, либо модернизированной open sourse СMS, которую можно потестить в работе.

2) Умение работать со скриптами и встраивать их в систему управления.

3) Наличие портфолио.

Ждем предложений со ссылками на Ваши работы, сроками и стоимостью работ на [email protected]