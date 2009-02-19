Разработка сайта

Нужно создать скрипт простого хостинга картинок, наподобие http://savepic.info/. Сколько это будет стоить? Кто возьмётся?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать сайт и систему управления с учетом всех требований изложенных в прикрепленных файлах. Использование скриптов на усмотрение исполнителя. Стоимость работ не включает в себя верстку дизайна(он пока в разработке).
Важные критерии:
1) Обязательно наличие собственной, либо модернизированной open sourse СMS, которую можно потестить в работе.
2) Умение работать со скриптами и встраивать их в систему управления.
3) Наличие портфолио.
Ждем предложений со ссылками на Ваши работы, сроками и стоимостью работ на [email protected]
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