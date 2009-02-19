Изменениь ТИТЛ для сайта на DataLife Engine

Здравствуйте уважаемые! Есть шаблон для DLE, сайт информационный, контент в виде каталога. Так вот нужно сделать так чтобы на определ. стат. странице выводился опред. код (например меню). Я не прошу создать модуль, а лишь просто прошу ...
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В категории титл выглядит так (50 символов титла категории)+титл главной страницы, нужно сделать так чтобы в категории писался только титл категории и не 50 а 150 символов. т.е. убрать из титла категории титл главной
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