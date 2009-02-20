Отсортировать список

Суть проекта: 1. Есть сайт, на нем нет раздела каталога и рейтингов 2. Есть написанные мной классы, которые делают каталог и рейтинги; пример работы http://cutprice.ru/ Это работа именно нужных классов в чистом виде для проекта, их дорабатывать ...