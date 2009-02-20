Отсортировать список

$10
Веб-программированиеЗавершен10 заявок226 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна небольшая обработка

Есть строчный список доменов разных зон. Кол-во зон N.

Строки выглядят так

link.biz,2/20/2009,AUC

12pm.org,2/20/2009,AUC

email.com,2/20/2009,AUC

mail.biz,2/20/2009,AUC

1simpledream.net,2/20/2009,AUC

21stc-pga.org,2/20/2009,AUC

И.т.д

Нужно этот список отфильтровать так, что бы получилось N файлов:

Файл «biz.txt (Содержит только имена доменов, до точки)

Файл «com.txt (Содержит только имена доменов, до точки)

Файл «N.txt (Содержит только имена доменов, до точки)

Желательно php+mysql

Оплата или за отзыв

icq 202201

15 лет назад
delaf
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
zdv
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Спасибо, работа выполнена молниеносно, результат отлично!
Замечательный заказчик! Сработались быстро, легко! Оплата в срок! Желаю сотрудничать и в дальнейшем! Советую!