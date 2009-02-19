Дизайн концепция флеш-интерфейса.

$60
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок210 просмотров
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Требуется нарисовать во Флеше концепцию дизайна интерфейса музыкального сенсорного киоска. Нужен всего один флешь рисунок. Срок выполнения работ - 3 дня (ближайшие выходные).

У нас есть четкие представления о том, как должен выглядеть интерфейс, Многое даже записано. Надо уловить тему и правильно воплотить.

Для работы принципиально наличие голосового Скайпа. Мой скайп «mitraltd» претендентов жду на связи большую часть времени.

В приложении рисунок интерфейса

15 лет назад
webinvest
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад