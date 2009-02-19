Скрипт проверки кода на странице

Приветствую.

Нужен скрипт, который проверит заданный код/текст на заданных страницах.

Без интерфейса, всего 4 файла:

текстовый файл, в нем урлы, в которых нужно осуществить поиск кода/текста,

сам файл скрипта (в нем же задается искомый параметр),

два текстовых файла - в один пишутся урлы в которых найден код/текст, во второй - в которых не найден.

Принципиально время исполнения скрипта, т.к. нужно прочекать 100 000 страниц + как я понимаю, нужна многопоточность.

В каментах пишите время необходимое для написания скрипта и стоимость.

Оплата - на следующий рабочий день.