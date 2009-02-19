Добавить сапу на DLE

Необходимо перенести сайт под Joomla в существующем дизайне и функционалt. Рассматриваю предложения от программистов работающих в Москве и Московской области.
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Нужно добавить код на сайт на DLE а то у меня что-то не получается.
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