Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Нужно довести готовую верстку до ума, не так отображается в IE, поправить шрифты и т.д , подробней напишу в лс.
Действие аккаунта приостановлено!
- $50HTML-верстка13 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте! Нужно сверстать шаблон для Joomla+Virtuemart по PSD. Кроссбраузерность и т.дHTML-верстка14 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Нужно продвинуть сайт на пару языков. В личку скину ссылку кандидатам.Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно продвинуть новый интернет магазин по запросам: http://www.sharemania.ru/0299240Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте. Нужно написать статьи для сайта на тему Бытовая Техника. Я вам даю только тему и ключевик который должен встречаться пару раз в статье, не важно что копирайт, рерайт, перевод главное читабельность и уникальность ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Создать шапку. Вот примеры http://www.sharemania.ru/0200873 http://www.sharemania.ru/0252899Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
Отзывы фрилансеров
$5
10 баллов
16 лет назад
Прекрасный заказчик! работу принял и оплатил сразу же после ознакомления. надеюсь на долгое сотрудничество! С уважением, Марина
Ответный отзыв
Спасибо!
$10
10 баллов
16 лет назад
Замечательный человек! Объясняет все четко и лаконично. Приятный в общении человек. Очень понравилось сотрудничать с Иванoм и всегда буду рада ему помочь!
Ответный отзыв
Огромное спасибо за проделанную работу по созданию Шапки для сайта. Результатом очень доволен, буду обращаться в будущем обязательно. Всем рекомендую!