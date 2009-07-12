ikud

Иван ikud

 
44 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

marinka88
Марина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
40 отзывов
$5
10 баллов
16 лет назад
Уникальные статьи для сайта
Прекрасный заказчик! работу принял и оплатил сразу же после ознакомления. надеюсь на долгое сотрудничество! С уважением, Марина
Спасибо!
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_anastasia_
Анастасия 
43 года
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Шапка для сайта
Замечательный человек! Объясняет все четко и лаконично. Приятный в общении человек. Очень понравилось сотрудничать с Иванoм и всегда буду рада ему помочь!
Огромное спасибо за проделанную работу по созданию Шапки для сайта. Результатом очень доволен, буду обращаться в будущем обязательно. Всем рекомендую!
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