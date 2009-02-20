Простейший AJAX скрипт

Нужен простейший универсальный AJAX скрипт.

Предположим это будет Javascript функция

MakeAjax (PHPScriptName, PHPparams, OutputID);

где PHPScriptName - вызываемый скрипт PHP,

PHPparams - передаваемые параметры (предположим - текст)

OutputID - ID DIVa, куда выводить результат работы вызваного PHP скрипта (HTML код)

При использовании библиотеки - желательно покомпактней, не больше 100 кб.

P.S.: Я вобщем и сам бы сделал, но скрипт нужен сегодня, а времени разбираться прямо сейчас - нет...