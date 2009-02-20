Простейший AJAX скрипт

$5
Веб-программированиеЗавершен4 заявки180 просмотров
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Нужен простейший универсальный AJAX скрипт.

Предположим это будет Javascript функция

MakeAjax (PHPScriptName, PHPparams, OutputID);

где PHPScriptName - вызываемый скрипт PHP,

PHPparams - передаваемые параметры (предположим - текст)

OutputID - ID DIVa, куда выводить результат работы вызваного PHP скрипта (HTML код)

При использовании библиотеки - желательно покомпактней, не больше 100 кб.

P.S.: Я вобщем и сам бы сделал, но скрипт нужен сегодня, а времени разбираться прямо сейчас - нет...

Ajax
15 лет назад
dima25
44 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
smdj
Dj Sm 
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Задание было простое, но порадовала оперативность - всё было сделано практически сразу после обращения ;)
Четкое задание, быстрая оплата. Супер.
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