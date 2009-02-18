Онлайн тестирование студентов

Нужен небольшой php скрипт. Несколько касс продают билеты на экскурсии. Кассир заходит в программу выбирает дату, название экскурсии, кол-во билетов. Жмет на кнопку «Продать». Данное кол-во квадратиков меняет цвет. Все это выглядеть должно примерно так: (см. приложение).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Не нужны мега навороты. Нужен просто нормально сделанный сайт и выложенный на любом бесплатном хостинге.
Исходники плюс кратенькое описание. Лишних функций не надо, задача для тех кто умеет достаточна проста.
Я к сожалению не умею ))
Создать электронное пособие, те интернет сайт,в озможность он-лайн тестирования по дисциплине. Прежде чем проходить материал пользователь должен получить логин и пароль, на входе должна быть реализована проверка(контрольные цифры, звуковое сопровождение).Проверка не только для студентов,но и для тьюторов.
Разделение прав администрирования:
Преподаватель(ведущий лектор) готовит рабочую программу,раздел,лекции, информацию для учебника, принимает участие в создании тестов,вопросов
Тьютор ведет практику,дает пароль и логин,следит за учебным процессом, контроль оценок,вся информация доступна , но в ограниченном режиме(правка раздела недоступна).
Студент –самопроверка, онлайн-тестирование.
Реализация на PHP ,Mysql-система общего управления. Должна быть так же система тестирования - кодирование/декодирование информации о результатах.
Навигация по сайту, пользовательский интерфейс.
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