Онлайн тестирование студентов

Не нужны мега навороты. Нужен просто нормально сделанный сайт и выложенный на любом бесплатном хостинге.

Исходники плюс кратенькое описание. Лишних функций не надо, задача для тех кто умеет достаточна проста.

Я к сожалению не умею ))

Создать электронное пособие, те интернет сайт,в озможность он-лайн тестирования по дисциплине. Прежде чем проходить материал пользователь должен получить логин и пароль, на входе должна быть реализована проверка(контрольные цифры, звуковое сопровождение).Проверка не только для студентов,но и для тьюторов.

Разделение прав администрирования:

Преподаватель(ведущий лектор) готовит рабочую программу,раздел,лекции, информацию для учебника, принимает участие в создании тестов,вопросов

Тьютор ведет практику,дает пароль и логин,следит за учебным процессом, контроль оценок,вся информация доступна , но в ограниченном режиме(правка раздела недоступна).

Студент –самопроверка, онлайн-тестирование.

Реализация на PHP ,Mysql-система общего управления. Должна быть так же система тестирования - кодирование/декодирование информации о результатах.

Навигация по сайту, пользовательский интерфейс.