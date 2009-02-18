Онлайн тестирование студентов

$250
Веб-программированиеЗакрыт14 заявок384 просмотра
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Не нужны мега навороты. Нужен просто нормально сделанный сайт и выложенный на любом бесплатном хостинге.

Исходники плюс кратенькое описание. Лишних функций не надо, задача для тех кто умеет достаточна проста.

Я к сожалению не умею ))

Создать электронное пособие, те интернет сайт,в озможность он-лайн тестирования по дисциплине. Прежде чем проходить материал пользователь должен получить логин и пароль, на входе должна быть реализована проверка(контрольные цифры, звуковое сопровождение).Проверка не только для студентов,но и для тьюторов.

Разделение прав администрирования:

Преподаватель(ведущий лектор) готовит рабочую программу,раздел,лекции, информацию для учебника, принимает участие в создании тестов,вопросов

Тьютор ведет практику,дает пароль и логин,следит за учебным процессом, контроль оценок,вся информация доступна , но в ограниченном режиме(правка раздела недоступна).

Студент –самопроверка, онлайн-тестирование.

Реализация на PHP ,Mysql-система общего управления. Должна быть так же система тестирования - кодирование/декодирование информации о результатах.

Навигация по сайту, пользовательский интерфейс.

15 лет назад
kvadrik
Юрий 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Macintosh
Сафронов 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов(-2)
15 лет назад
$50
2 дня
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