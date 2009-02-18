Работа для флешера – программиста

Нужен флешер – программист.

Требуется создать главную страницу сайта с двумя галереями моделей или фотографий. Примерная схема прилагается.

Будут рассматриваться два варианта: с моделями и с фотографиями. Сразу прошу писать цены отдельно на модели и отдельно на фото.

Далее описание галереи с моделями, но все требования относятся и к варианту с фотографиями кроме вращения.

1. По орбите двигаются 3D модели оборудования, детализация низкая, натянут битмап или в цвете.

2. При наведении курсора на центральную модель, она должна без скачка (или ваши предложения) увеличиваться и медленно вращаться. Дополнительно выпадают краткие характеристики модели.

3. При сдвиге курсора влево или вправо модель должна без скачка (или ваши предложения) уменьшаться до первоначального размера, а сама галерея крутиться по орбите для просмотра следующей модели.

4. При значительном удалении курсора по горизонтали от центра галереи, скорость вращения увеличивается.

5. При нажатии на модель происходит переход на страницу с техническими характеристиками данной модели.

6. На заднем плане модели уменьшаются (становятся голубоватого оттенка, для придания глубины сцене) и исчезают.

7. Объемный логотип в векторе.

8. Дополнительно на странице куча кнопок на внутренние страницы сайта.

9. Озвучка всех движений.

10. Для более гибкой работы над содержанием страницы в последующем, все модели и данные к ним должны загружаться посредством XML.

Общее количество моделей порядка 40.

Требования к кандидату: Опытный специалист или неопытный гений ).

Портфолио: работы 3D. Просьба писать прямые ссылки на работы.

От Вас цены отдельно для моделей и фотографий. Или одно из двух. И примерные сроки реализации данного проекта

Чего не нужно делать (сразу отказ): Говорить о предоплате, писать сообщения типа «пишите, сделаю».

С удовольствием заключу договор и оплачу работу по безналу. Если нет расчетного счета, то оплачу любым способом, приемлемым для Вас минус процент за перевод.

Оплата в три этапа. 1. Создаете каркас – 20%. 2. Создаете модели – 30%. 3. Работа над ошибками и доводка до готовности – 50%.

www.vimercatimeda.it образец

Если сработаемся, то продолжим работу над этим и другими сайтами.