Переделка статичного сайта под нашу CMS

Требуется человек с опытом создания модулей для Drupal. Работа с TinyMCE, загрузчиком IMCE, просмотрщиком LightBox2. Необходимо реализовать связку, с помощью которой, редактирование текста и изображений происходит через TinyMCE, загрузка картинок с компьютера пользователя через IMCE и ...
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Небольшой проект – переделка статичного сайта под нашу небольшую
. Что конкретно надо делать обсужу с тем, кто подходит по
следубщим требованиям:
PHP5 (принципы ООП обязательно), MySQL 5, DHTML, JS,
понимание принципа работы MVC паттерна, работа с шаблонизатором (Smarty).
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