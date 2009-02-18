Создание flash проектов

Веб-программированиеЗакрыт25 заявок344 просмотра
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Требуется человек с опытом работы с flash. Создание банеров, презентаций, рисование, видеопроигрыватели.

В первую очередь требуется Флешь презентация.

требуется пример 2-3 презентаций разного уровня сложности, наполнения и сориентироваться по цене и срокам выполнения каждого варианта

15 лет назад
defcoun
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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