Cкрипт обмена wm-wm и wm-яндекс, яндекс-wm

Нужен скрипт для обменника, в сети есть автоматический обмен валют webmoney, вот к этому скрипту нужно добавить возможность обмена на яндекс деньги и обратно. Я точно не помню, может ли там клиент выбрать, чтобы оплачивать заявку через merchant и выписку счёта. Если нельзя нужно добавить это тоже. Ну и нужна полная инструкция по установке и настройке, чтобы понял даже полнейший чайник.