Cкрипт обмена wm-wm и wm-яндекс, яндекс-wm

Требуется разработать сайт копию http://www.alexgyunter.com c админ панелью. Нужно оценить стоимость и сроки разработки. контактный е мейл: [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скрипт для обменника, в сети есть автоматический обмен валют webmoney, вот к этому скрипту нужно добавить возможность обмена на яндекс деньги и обратно. Я точно не помню, может ли там клиент выбрать, чтобы оплачивать заявку через merchant и выписку счёта. Если нельзя нужно добавить это тоже. Ну и нужна полная инструкция по установке и настройке, чтобы понял даже полнейший чайник.
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