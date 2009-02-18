Cкрипт обмена wm-wm и wm-яндекс, яндекс-wm

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки164 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен скрипт для обменника, в сети есть автоматический обмен валют webmoney, вот к этому скрипту нужно добавить возможность обмена на яндекс деньги и обратно. Я точно не помню, может ли там клиент выбрать, чтобы оплачивать заявку через merchant и выписку счёта. Если нельзя нужно добавить это тоже. Ну и нужна полная инструкция по установке и настройке, чтобы понял даже полнейший чайник.

15 лет назад
xtrim2007
37 летЭстония
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Модуль для Drupal 6.9

    $50

    Требуется человек с опытом создания модулей для Drupal. Работа с TinyMCE, загрузчиком IMCE, просмотрщиком LightBox2. Необходимо реализовать связку, с помощью которой, редактирование текста и изображений происходит через TinyMCE, загрузка картинок с компьютера пользователя через IMCE и ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сайт посредник

    $50

    Требуется скрипт для сайта посредника. Основные возможности: - Регистрация пользователей - потдержка стилей (не обязательна) - контроль сделки* - настройка комисии системы Контроль сделки подразумевает: покупатель (пользователь А) подает заявку на покупку чего-либо у продавца (пользователь Б). Пользователь А перечисляет денежные ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Модуль тегов на DLE

    Нужно сделать чтобы в новостях выводились кликабельные теги также как тут: http://loadmovie.ru/ вот есть подобный модуль, но с автором связаться не могу. http://4dle.ru/sel_mods/1147156722-modul-dlja-kino... Нужно чтобы при добавлении новости, эти поля были под полной новостью в админке.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Парсер TemplateMonster.com

    $50

    Нужно либо доработать существующий парсер либо написать новый на PHP дез базы данных, нет необходимости. парсить весь сайт на предмет только web шаблонов, он будет расположен на моем сайте webzakaz.org пример берем http://www.templatemonster.com/website-templates/23005.html только это http://images.templatemonster.com/screenshots/23000/23005-b.jpg необходимо копировать и ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Простейший скрипт

    Существует таблица MySQL, в структуре которой два поля - mail и icq. В таблице 500 000 записей. Нужно отправить письма на все адреса с темой "hello" и текстом, указанным в графе icq для этого мыла.

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Граббер

    $55

    Необходимо создать несложный граббер, который выкачивал бы товары с картинками и описаниями с сайта marketus.ru и заносил все данные в таблицу Excel (как во вложении). Изображения товаров надо выкачивать в отдельную папку, а в файл ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Объединить несколько rss потоков в один

    Необходимо объединить однотипные, одинаковые по структуре rss потоки (пример канала во вложении). Нужен исполнительный файл index.php, в котором ручками прописываются пути к rss файлам, и который выдает общий rss, записи в котором отсортированы по дате.

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад