Модуль тегов на DLE

Веб-программированиеЗавершен1 заявка186 просмотров
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Нужно сделать чтобы в новостях выводились кликабельные теги также как тут: http://loadmovie.ru/

вот есть подобный модуль, но с автором связаться не могу.

http://4dle.ru/sel_mods/1147156722-modul-dlja-kino...

Нужно чтобы при добавлении новости, эти поля были под полной новостью в админке.

15 лет назад
mrhat
Игорь 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
ToleaN
38 летМолдова
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Все сделал качественно! Спасибо.
Было приятно поработать