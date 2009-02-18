Защитить скрипт от распостранянения

$50
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки217 просмотров
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Есть скрипт нужно сделать что-то на подобие личензии по времени и зашифровать типо обуфикации чтобы нельзя было взломать зенд не нужен

15 лет назад
grabberdle
Влад 
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
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