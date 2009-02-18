Нужен парсер Яндекса и wordstat

Веб-программированиеЗавершен5 заявок214 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен парсер Яндекса и wordstat с поддержкой крон

Что нужно на входе:

Окошко для ввода слов списка слов через Enter, чекбокс проверять ли по вордстату и кнопка сабмит

На выходе :

Табличка с полями № слова, слово, число страниц в Яндексе и число запросов по вордстат (если стоит чек бокс в форме ввода показываем нули, если нет упоминаний в вордстате показываем -)

Возможно экспорта таблицы в xls (желательно)

Поддержка списка прокси (желательно)

Жду предложений с ценами

15 лет назад
kxknet
46 летПортугалия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
Mamon
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
15 лет назад
$20
1 день
Сделано отлично, исполнитель приятен в общении
Хороший заказчик, своевременная оплата.
  • Похожие заказы

  • Табло для онлайн вещания

    Здраствуйте! Нужно табло для сайта что бы работало в онлайн режиме, тоисть обновлялось каждую секудну. Пример можно посмотреть сдесь http://www.bcazovmash.com.ua/. Требуется чтобы в админке можно было каждой команде насчитывать 1,2,3 очка , управление забитыми очками и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Работа для программиста. Перенос сайта под Joomla

    $250

    Требуется модернизация сайта. Необходимо перенести сайт под Joomla в существующем дизайне и без изменения функционала. Рассматриваю предложения от программистов работающих в Москве и Московской области.

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Привязка к CMS сайта.

    $270

    Админка должна быть простой в использовании, клиент малясь требователен. Особенности: Должны создаваться события как на: http://old-time.ru/?page=events&amp;lang=ru. К каждому событию должны быть прилеплены свои споноры, файлы, галерея, анкета(одинаковая для всех событий). http://old-time.ru/?page=events&amp;lang=ru&amp;id=71. Есть еще парочка моментов ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Прстенький скрипт для продажы трафика

    $4

    Имеем скрипт партнёрской программы который в случаи если наш ip подходит выводит нам код состоящий с 3-х ссылок и одной картинки нужно переделать чтобы при обращении к скрипту нас переадресовывало по одной с предложенных ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Проблемка с флешем

    Есть легкая проблемка с флешем, нужен _опытный_ человек чтобы её быстро и легко решить http://www.ajax-trans.serviceprof.ru/ - кнопки работают не на всех далеко компьютерах. Скорее всего дело в версии флеша, но при сохранении ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Необходимо клонировать проект

    $50

    Нужен точно такой же скрипт.. кто может помочь, самому не получилось к сожалению... обращаюсь к людям кто уверен в себе что сможет выполнить... вот ссылка смотрите http://valentine.magiclands.ru/lovetree/3917776956

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Поправить меню во флеш

    $50

    Есть шапка во флеше, почти все поправил, пробую сам поправить меню нов сцене не могу найти кнопки, текст кнопок просто не видно, нужно сделать так чтоб я сам мог их править. Сделать видимым текст ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Экспорт и импорт контактов и сообщений соц. сетей

    Требуется скрипт для полного взаимодействия со всеми социальными сетями с единого сайта. Пример как на Планета Рамблер. (для примера нужно зарегистрироватся на Рамблер и открыть страницу http://id-planet.rambler.ru/main/). Требуется качественная и оперативная работа. Ваши предложения господа програмисты.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад