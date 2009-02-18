Русификация шаблона сайта www.divingfinder.ru Перевод полей и текстов предоставляется.
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Нужен парсер Яндекса и wordstat с поддержкой крон
Что нужно на входе:
Окошко для ввода слов списка слов через Enter, чекбокс проверять ли по вордстату и кнопка сабмит
На выходе :
Табличка с полями № слова, слово, число страниц в Яндексе и число запросов по вордстат (если стоит чек бокс в форме ввода показываем нули, если нет упоминаний в вордстате показываем -)
Возможно экспорта таблицы в xls (желательно)
Поддержка списка прокси (желательно)
Жду предложений с ценами
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