Нужен парсер Яндекса и wordstat с поддержкой крон

Что нужно на входе:

Окошко для ввода слов списка слов через Enter, чекбокс проверять ли по вордстату и кнопка сабмит

На выходе :

Табличка с полями № слова, слово, число страниц в Яндексе и число запросов по вордстат (если стоит чек бокс в форме ввода показываем нули, если нет упоминаний в вордстате показываем -)

Возможно экспорта таблицы в xls (желательно)

Поддержка списка прокси (желательно)

Жду предложений с ценами