Требуется программирование интерфейсов сайтов на основе DIV'ной вёрстки. Будет проверяться совместимость с большинством браузеров. Очень важен Ваш опыт работы! Также не менее важен опыт работы с JavaScript. Вы владеете PHP и MySQL. Желательно: Вы можете при необходимости создать модуль для ...
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Русификация шаблона сайта www.divingfinder.ru
Перевод полей и текстов предоставляется.
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